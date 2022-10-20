Сирени увімкнули кілька хвилин після 9 години ранку. Мешканців закликали перебувати в укритті, поки не буде відбою, пише 24 канал.
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У яких областях оголошували тривогу
- Одеській області;
- Миколаївській;
- Кіровоградській;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Дніпропетровській.
Зауважимо, у Луганській області повітряна тривога триває ще з початку квітня.
Телеграм-канал Monitor попередив про ймовірність запуску ракет з території Чорного моря або ж безпілотників з окупованих територій.
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У Миколаєві чули вибухи
Під час повітряної тривоги звуки вибухів почули мешканці Миколаєва. О 10 годині ранку голова ОВА Віталій Кім підтвердив прильоти.
Прильоти С-300 по місту. Без жертв та руйнувань. Тільки газони псують,
– розповів чиновник.
Зауважимо, уночі російські окупанти вкотре запустили іранські дрони на Миколаївщину. Нашим військовим вдалося знищили 14 безпілотників. Ніч перед тим була така сама ситуація – росіяни теж запускали дрони-камікадзе. Тоді ЗСУ ліквідували всі 13 літальних пристроїв.
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