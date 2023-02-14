По всей территории Украины – воздушная тревога: возможный ракетный удар из Беларуси

Утром 14 февраля на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Не игнорируйте сирены и немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Причиной воздушной тревоги явилась активность вражеской авиации в Беларуси. В небо подняли МиГ-31К, ракетоноситель "Кинжалов". Так что существует угроза ракетного удара.

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Тревога звучит по всей Украине

Утро 14 февраля стало несколько тревожным для украинцев по всей территории нашей страны. А все потому, что российские военные решили поднять в небо ракетоноситель "Кинжалов". Мы призываем не игнорировать сирены и отправляться к укрытию. Оставайтесь там, пока не будет сигнала об отбое. А пока расскажем больше о вероятной угрозе.

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщила об угрозе для Украины. По имеющимся данным в:

08:50 на аэродроме Мачулищи совершил вылет разведывательный самолет ДРЛО А-50У;

09:00 в небо поднялся истребитель сопровождения;

09:04 подняли оккупанты также ракетоноситель "Кинжалов" МиГ-31К.

Напоминаем, что ракеты типа "Кинжал" Украина не может сбивать. В нашей системе ПВО отсутствует такая возможность. И именно поэтому по всей территории страны раздаются сирены. И хотя оккупанты не так часто атакуют этими ракетами, обстрелы они таки производят. Поэтому нужно быть готовыми к угрозе и не пренебрегать собственной жизнью.

В то же время интересную ситуацию наблюдают мониторинговые группы относительно самих МиГ-31К. Оказывается, иногда враг совершает фейковые вылеты ракетоносителей.

Для чего имитируют вылеты МиГ-31К

Так, мониторинговая группа обнаружила, что 10 февраля враг мог совершать имитационные вылеты. Известно, что в тот день оккупанты совершили два групповых вылета из Мачулищ в 13 и 16 часов.

Известно, что истребители прибыли в Мачулищи из Барановичей. И они действительно совершили взлеты, а звук вылета напоминал МиГ-31К.

В то же время существует предположение, что это были тренировочно-имитационные вылеты. И их цель была сымитировать, что на взлет пошел именно ракетоноситель "Кинжалов", а не, например, обычная Су'шка. Заметим, что отличить их на слух сложно. А в тот день была туманная погода, так что визуально отличить просто не удалось.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, для чего это врагу. Он заметил, что враг пытается вводить нас в заблуждение. Правда, такого же рода действия производим и мы.

Это идет военная игра. Поэтому понятно, что взлет обычного самолета можно выдать за взлет МиГ-31.

– отметил полковник.

По словам Игната, оккупанты пытаются "где-то нас обмануть". Но он добавил, что украинская разведка не спит.