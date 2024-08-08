По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали в небо МиГ-31К
По всей Украине с самого утра 8 августа доносились сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского российского МиГ-31К.
Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.
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В ПС сообщили об отбое опасности по МиГ-31К. Там отметили, что ракетная опасность сохраняется для Сумской области. По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги. Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К, В Киеве и по остальным областям начала распространяться воздушная тревога. В конце концов, сигналы воздушной тревоги раздаются во всех регионах Украины.
– написали в Воздушных силах.
В ПС сообщили об отбое опасности по МиГ-31К.
Там отметили, что ракетная опасность сохраняется для Сумской области.
По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,
В Киеве и по остальным областям начала распространяться воздушная тревога. В конце концов, сигналы воздушной тревоги раздаются во всех регионах Украины.