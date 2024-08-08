По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали в небо МиГ-31К

8 августа 2024, 06:23
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По всей Украине с самого утра 8 августа доносились сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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07:04, 08 августа

В ПС сообщили об отбое опасности по МиГ-31К.

Там отметили, что ракетная опасность сохраняется для Сумской области.

07:03, 08 августа

По областям раздаются сирены, которые оповещают об отбое тревоги.

06:22, 08 августа

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К,
– написали в Воздушных силах.

06:21, 08 августа

В Киеве и по остальным областям начала распространяться воздушная тревога. В конце концов, сигналы воздушной тревоги раздаются во всех регионах Украины.

Автор: Ірина Марціяш