По всей Украине объявляли воздушную тревогу: оккупанты поднимали в небо МиГ-31К

По всей Украине с самого утра 8 августа доносились сигналы воздушной тревоги. Опасность объявляли из-за взлета в небо вражеского российского МиГ-31К.

Оккупанты не унимаются и делают все, чтобы испортить жизнь мирному населению Украины. Во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие.

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