Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.
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06:22, 8 серпня
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,
– написали в Повітряних силах.
06:21, 8 серпня
У Києві та по решта областях почала ширитися повітряна тривога. Зрештою, сигнали повітряної тривоги лунають у всіх регіонах України.