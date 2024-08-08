Окупанти не вгамовуються та роблять усе, аби зіпсувати життя мирному населенню України. Під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та спускатися в укриття.

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06:22, 8 серпня Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К,

– написали в Повітряних силах.