По всей Украине объявляли воздушную тревогу: Россия снова поднимала МиГ-31К

В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ. Об этом предупреждали жителей Украины. Воздушные силы ВСУ.

Утром 10 января вся Украина "покраснела". Тревогу объявляли из-за того, что снова взлетел МиГ.

Что известно о масштабной тревоге по Украине

МиГ взлетал 6 января: что известно

6 января на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога из-за того, что взлетал потенциальный носитель "Кинжалов" .

Он слетал с аэродрома "Моздок". Воздушные силы сообщали об угрозе всей Украине в 9:26. Мониторинговые каналы не сообщали о пусках ракет.

По информации информационных каналов, в воздухе также фиксировали Ил-78, который может осуществлять дозаправку МиГ-31К.

В Украине объявили отбой воздушной тревоги.В Воздушных Силах сообщили о ракетной опасности на всей территории Украины. Там отметили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область). В то же время воздушную тревогу объявили во всех областях Украины.