Традиционно из-за взлета МиГ-31К тревогу объявили по всей территории страны.
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Воздушная тревога во всех областях
Главная опасность при взлете МиГ-31К
В последнее время россияне дозаправляют МиГ-31К в воздухе, что негативно влияет на экономику и жизнь страны. Ведь оккупанты могут держать его в воздухе даже более 3 часов.
Поэтому украинские власти ищут решение и думают, можно ли смягчить правила во время такой тревоги. В частности известно, что рассматривается вариант с маркировкой тревог по степени опасности: оранжевый, желтый, красный.
Однако в Воздушных силах подчеркивают, что это непростое решение и угроза при взлете МиГ-31К всегда реальна. Ведь во время одного из таких взлетов россияне могут выпустить ракету "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров.
Это считанные минуты подлета к любому городу Украины, а на Юге или Востоке вообще 2 – 3 минуты. Так что если ракета будет выпущена, люди могут не успеть среагировать.