По всей Украине объявляли ракетную опасность: Россия поднимала МиГ-31К

Оккупанты не прекращают осуществлять воздушный террор Украины. Днем 23 мая на всей территории страны объявили тревогу.

В 15:36 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. В воздух взлетел российский МиГ-31К, являющийся носителем ракет "Кинжал", передает 24 Канал.

Смотрите также Россия запустила по Украине 175 ударных дронов и "Искандер": сколько целей сбили

Ракетная опасность в Украине

Мониторы сообщают о повышенной угрозе пуска "Кинжалов". Также они пишут об отработке экипажами МиГ посадки конвейером в пределах Нижегородской области.

В 15:53 дали отбой тревоги.

Напомним, что по габаритам и внешнему виду ракета комплекса "Кинжал" подобна баллистическим ракетам ОТРК "Искандер". Разница между комплексами состоит только в том, что Х-47 запускается из самолета.

МиГ-31К способен нести 1 ракету и поражать цели на расстоянии до 2000 км. Также носителями ракет "Кинжал" могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, которые способны нести 4 ракеты и поражать цели на расстоянии 3 тысячи километров.

Заметим, что в последний раз враг использовал "Кинжалы" для обстрела Украины еще в 2024 году.

Так, в ночь на 31 декабря россияне выпустили 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области.

Во время комбинированного удара 13 декабря оккупанты использовали 4 "Кинжала". Этими ракетами враг атаковал Львовскую и Ивано-Франковскую области.