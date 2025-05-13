По всей Украине раздается тревога: какая причина

Вечером 13 мая в Украине объявили воздушную тревогу. 24 Канал расскажет, в чем дело.

К слову, до объявления масштабной тревоги в Украине в Одессе прогремели взрывы. Говорилось о баллистической опасности.

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Какова причина тревоги в Украине 13 мая

Согласно данным Воздушных сил и мониторинговых каналов, Россия подняла МиГ.

Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К,

– написали в ВС в 19:36.

Карта тревог в Украине

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