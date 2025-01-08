По всей Украине звучала воздушная тревога: был зафиксирован взлет МИГ-31К

8 января 2025, 10:38
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Автор: София Рожик

По всей Украине утром 8 января объявили воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского МИГ-31К.

В случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытиях к отбоям! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы

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В Украине объявляли воздушную тревогу

11:05, 08 января

Отбой ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К.

10:45, 08 января

Где объявлена воздушная тревога

10:35, 08 января

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
– Воздушные силы.

Характеристики российского МиГ-31К 

МиГ-31 – первый советский истребитель 4 поколения, первоначально предназначенный для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. 

Характеристики этого российского истребителя следующие: 

  • скорость до 3 400 километров в час,
  • потолок 20 километров,
  • радиус действия 720 километров,
  • вес 46,75 тонн. 

Россия использует МиГ-31К для запуска ракет Х-47 "Кинжал". 

После взлета истребителя воздушную тревогу объявляют для всех регионов Украины, ведь у этих ракет дальность до 2 000 километров. 

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала 

Россия неоднократно атаковала Украину "Кинжалами" 

Для России "Кинжалы" – не слишком массовый образец вооружения. Они были приняты на вооружение только в 2018 году. Но это не мешает ему все чаще запускать эти ракеты. 

Только за 2 последних месяца 2024 года российская армия атаковала украинские города "Кинжалами" 4 раза: 

  • 20 декабря россияне обстреляли Киев, вероятно, ракетами разных типов, среди которых могли быть 2 аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".
  • 13 декабря оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике с применением 4 таких аэробалистических ракет. Атаковали они Львовскую и Ивано-Франковскую области.
  • 21 ноября Россия запустила 1 ракету типа "Кинжал". Мониторинговые телеграммы-каналы сообщали, что она летела на Днепр.
  • 17 ноября во время массированной атаки россияне запустили 8 ракет "Кинжал" по Кременчугу и Киеву. 

Обратите внимание! МиГ-31К способен нести 1 "Кинжал" и поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Также носителями этих ракет могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести 4 ракеты. Из этих самолетов российская армия может атаковать "Кинжалами" цели на расстоянии 3 тысячи километров.