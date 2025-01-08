По всей Украине звучала воздушная тревога: был зафиксирован взлет МИГ-31К

По всей Украине утром 8 января объявили воздушную тревогу. Был зафиксирован взлет вражеского МИГ-31К.

В случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытиях к отбоям! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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В Украине объявляли воздушную тревогу

11:05, 08 января Отбой ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К. 10:45, 08 января Где объявлена воздушная тревога 10:35, 08 января Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!

– Воздушные силы.

Характеристики российского МиГ-31К

МиГ-31 – первый советский истребитель 4 поколения, первоначально предназначенный для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.

Характеристики этого российского истребителя следующие:

скорость до 3 400 километров в час,

потолок 20 километров,

радиус действия 720 километров,

вес 46,75 тонн.

Россия использует МиГ-31К для запуска ракет Х-47 "Кинжал".

После взлета истребителя воздушную тревогу объявляют для всех регионов Украины, ведь у этих ракет дальность до 2 000 километров.

Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Россия неоднократно атаковала Украину "Кинжалами"

Для России "Кинжалы" – не слишком массовый образец вооружения. Они были приняты на вооружение только в 2018 году. Но это не мешает ему все чаще запускать эти ракеты.

Только за 2 последних месяца 2024 года российская армия атаковала украинские города "Кинжалами" 4 раза:

20 декабря россияне обстреляли Киев, вероятно, ракетами разных типов, среди которых могли быть 2 аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".

13 декабря оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике с применением 4 таких аэробалистических ракет. Атаковали они Львовскую и Ивано-Франковскую области.

21 ноября Россия запустила 1 ракету типа "Кинжал". Мониторинговые телеграммы-каналы сообщали, что она летела на Днепр.

17 ноября во время массированной атаки россияне запустили 8 ракет "Кинжал" по Кременчугу и Киеву.

Обратите внимание! МиГ-31К способен нести 1 "Кинжал" и поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Также носителями этих ракет могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести 4 ракеты. Из этих самолетов российская армия может атаковать "Кинжалами" цели на расстоянии 3 тысячи километров.