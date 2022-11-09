По всей Украине снова будут отключать свет: где дольше всего

Из-за российских террористических ударов по энергетической инфраструктуре во многих областях Украины выключают свет. Укрэнерго обнародовало график ограничений на 10 ноября.

Специалисты предупредили, что 10 ноября по всей Украине будут плановые отключения. Наибольший объем ограничений будет введен в Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

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Как будут выключать свет 10 ноября

В Укрэнерго сообщили, что режим плановых отключений будет действовать:

С 6:00 до 24:00 – в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях.

С 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00 во всех других областях Украины.

Аварийные ограничения потребления пока не предусматриваются. График отключений именно в вашем районе должен обнародовать местный оператор системы распределения (облэнерго),

– говорится в сообщении.

В Укрэнерго также напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает уменьшить нагрузку на сети, а значит, применять меньшие объемы ограничений потребителей.

Поэтому всех украинцев призывали не включать одновременно в сеть несколько мощных электроприборов в течение дня, особенно в пиковые часы потребления – с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Во Львовской области также будут выключать свет

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий рассказал о почасовых отключениях электроэнергии на 10 ноября в области.

НЭК "Укрэнерго" предоставило распоряжение применить плановые отключения во всех областях Украины. Ограничения продлятся с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 21:00,

– заметил председатель ОВА.

Он добавил, что больше информации об отключении света во Львовской области можно прочитать на сайте и фейсбук-странице Львовоблэнерго.

"Борьба продолжается. Победим!" – подытожил Козицкий.

Отключения света необходимы, ведь 40% украинской энергетической инфраструктуры повредили оккупанты атаками лишь 10 октября. Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что украинцам нужно подготовиться к плановым и аварийным отключениям в течение всей зимы.

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