Об этом сообщил "ПриватБанк".

Почему не работает расчет картой?

К вечеру сетью стали распространяться сообщения о технических проблемах, возникающих при расчете банковскими картами. Сбой фиксируется в Киеве и других областях страны.

Платежный терминал не ведет оплату / Фото из соцсетей

"ПриватБанк" подтвердил наличие проблем и заявил о технической сложности, из-за которой сейчас не работают сразу несколько сервисов. Специалисты работают над устранением неисправностей.

В банке добавили, что работу сервисов постепенно возобновляют, а о полном обновлении обещают сообщить дополнительно.

Пока же пользователи в сети советуют учитывать возможные проблемы с платежами через терминалы.

Напомним, предварительные масштабные технические сбои по безналичному расчету были 15 августа. Тогда тоже у некоторых клиентов транзакции не проходили, несмотря на то, что деньги с карты списывались. В финучреждении объясняли, что средства вернутся на счета людей в течение суток.