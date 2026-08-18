Про це повідомив "ПриватБанк".

Чому не працює розрахунок картою?

Надвечір мережею стали ширитись повідомлення про технічні проблеми, що виникають під час розрахунку банківськими картами. Збій фіксують у Києві та інших областях країни.

Платіжний термінал не поводить оплату / Фото з соцмереж

"ПриватБанк" підтвердив наявність проблем та заявив про технічну складність, через яку наразі не працюють одразу кілька сервісів. Фахівці працюють над усуненням несправностей.

У банку додали, що роботу сервісів поступово відновлюють, а про повне відновлення обіцяють повідомити додатково.

А поки користувачі у мережі радять враховувати можливі проблеми із платежами через термінали.

Нагадаємо, попередні масштабні технічні збої з безготівковим розрахунком були 15 серпня. Тоді теж у деяких клієнтів транзакції не проходили попри те, що гроші з карти списувались. У фінустанові пояснювали, що кошти повернуться на рахунки людей впродовж доби.