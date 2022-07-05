По всей Украине – воздушная тревога, в Хмельницкой области слышали взрывы: оставайтесь в укрытии
Источник:Карта воздушных тревог
Почти во всех областях Украины вечером 5 июля объявили воздушную тревогу. Людям надо находиться в укрытии.
Тревогу объявили около 19:18. Нет сирен лишь на Николаевщине и Херсонщине.
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В телеграм-каналах пишут, якобы в Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Однако официального подтверждения информации еще нет.
Где объявили тревогу
- Винницкая область,
- Волынская,
- Днепропетровская,
- Донецк,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Запорожская,
- Ивано-Франковска,
- Киевская и Киев,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровненская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская.
Заметим, что в Херсонской области не объявляют тревогу, поскольку регион – временно оккупирован. На Луганщине отбоя не было с 4 апреля.
Как действовать во время тревоги
Когда объявляют воздушную тревогу, людям нужно быстро спуститься в укрытие. Там нужно оставаться, пока не будет сигнала об отбое. О нем скажут на официальных ресурсах.
Если возможности найти укрытие нет, следует хотя бы соблюдать правила двух стен. Это значит, что от места вероятного удара вас должно отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.Обратите внимание! Ни В коем случае не публикуйте в сети фото и видео взрывов. Этим вы только поможете врагу скорректировать огонь.
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