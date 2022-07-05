По всей Украине – воздушная тревога, в Хмельницкой области слышали взрывы: оставайтесь в укрытии

5 июля 2022 , 19:48
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Карта воздушных тревог

Почти во всех областях Украины вечером 5 июля объявили воздушную тревогу. Людям надо находиться в укрытии.

Тревогу объявили около 19:18. Нет сирен лишь на Николаевщине и Херсонщине.

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В телеграм-каналах пишут, якобы в Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Однако официального подтверждения информации еще нет.

Где объявили тревогу

  • Винницкая область,
  • Волынская,
  • Днепропетровская,
  • Донецк,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Запорожская,
  • Ивано-Франковска,
  • Киевская и Киев,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровненская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.

Заметим, что в Херсонской области не объявляют тревогу, поскольку регион – временно оккупирован. На Луганщине отбоя не было с 4 апреля.

Как действовать во время тревоги

Когда объявляют воздушную тревогу, людям нужно быстро спуститься в укрытие. Там нужно оставаться, пока не будет сигнала об отбое. О нем скажут на официальных ресурсах.

Если возможности найти укрытие нет, следует хотя бы соблюдать правила двух стен. Это значит, что от места вероятного удара вас должно отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая будет защищать от обломков.

Обратите внимание! Ни В коем случае не публикуйте в сети фото и видео взрывов. Этим вы только поможете врагу скорректировать огонь.

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Автор: Ольга Музика