По всей Украине звучала воздушная тревога: существовала угроза атаки "Кинжалами"

31 января в Украине прозвучала воздушная тревога. Она связана со взлетом российского МиГ-31К – ракетоносителя "Кинжалов".

Около полудня 31 января по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Она была связана со взлетом ракетоносителя "Кинжалов" МиГ-31К. Как отмечают в Воздушных силах ВСУ, воздушное судно взлетело с аэродрома "Моздок".

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Воздушную тревогу объявляли по всей Украине

Воздушные силы в 12:08 сообщили, что зафиксировали взлет МиГ-31К с аэродрома "Моздок". Также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Подчеркиваемво время воздушной тревоги. Помните, что враг чрезвычайно коварен и может нанести ракетный удар в любой момент. Следовательно, ваша задача – не покидать безопасных мест. Оставайтесь там до тех пор, пока не будет отбоя.

Воздушные силы в 12:16 написали, что ракета летит в Николаевской области курсом на запад. Параллельно мониторинговые каналы пишут, что речь идет о выходе баллистики с полуострова Крым.

Уже в 12:40 объявили отбой воздушной тревоги. МиГ-31К отошел от пусковых рубежей.

Ранее воздушная тревога звучала в ряде областей

Обратим внимание, что в 08:49 воздушную тревогу объявили сначала в Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Позже карта продолжила "краснеть".

Позже в 08:51 Воздушные силы ВСУ написали: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!"

По состоянию на 08:55 воздушную тревогу объявляли в:

Киевской;

Херсонской;

Днепропетровской;

Кировоградской;

Николаевской;

Винницкой;

Черкасской;

Запорожской областях.

А уже в 09:29 объявили отбой воздушной тревоги, связанной с угрозой баллистики.