По всей Украине – отбой воздушной тревоги: взлетал МиГ-31К

В Украине объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом носителя ракет типа "Кинжал".

Утром 1 июня взлетел МиГ-31К. По все территории Украины объявили об угрозе с воздуха, но уже в 8:55 сообщили об отбое.

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Вся Украина была красной

Мониторинговые каналы написали о взлете 1 борта носителя "Кинжалов" с аэродрома Саваслейка. Существовала угроза пусков.

Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.

В то же время в ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура в различных областях.

Ночью враг запустил 53 ракеты