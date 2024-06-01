По всей Украине – отбой воздушной тревоги: взлетал МиГ-31К
В Украине объявлена воздушная тревога. Это связано со взлетом носителя ракет типа "Кинжал".
Утром 1 июня взлетел МиГ-31К. По все территории Украины объявили об угрозе с воздуха, но уже в 8:55 сообщили об отбое.
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Вся Украина была красной
Мониторинговые каналы написали о взлете 1 борта носителя "Кинжалов" с аэродрома Саваслейка. Существовала угроза пусков.
Во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытиях или хотя бы воспользоваться правилом двух стен. Помните обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью.
В то же время в ночь на 1 июня Россия массированно атаковала Украину ударными дронами и ракетами со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Под ударом оказались энергетическая инфраструктура в различных областях.
Ночью враг запустил 53 ракеты
- Россия атаковала объекты критической инфраструктуры в разных регионах Украины. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты применили для этого ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа "Shahed".
- Всего враг выпустил 53 ракеты различных типов и 47 ударных БПЛА.
- Воздушные Силы сообщили, что в результате противовоздушного боя защитники неба сбили 81 воздушную цель: 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 крылатые ракеты "Калибр", 1 крылатую ракету "Искандер-К" и 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".