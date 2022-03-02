По всем российским каналам транслировали свидетельства пленных россиян

Хакеры снова взломали российские телеканалы. Теперь на них транслировали свидетельства пленных россиян, которых отправили воевать в Украину.

По словам очевидцев, на всех каналах показывали одно и тоже видео – свидетельства россиян, взятых в плен украинскими военными.

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Отметим, что россияне часто сами сдаются в плен.

По всем каналам транслировали свидетельства пленных россиян

В Госспецсвязи обнародовали новые данные о количестве погибших оккупантов и утраченной технике врага. По состоянию на утро 2 марта Россия потеряла уже около 6 тысяч своих военных.

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