По всей Украине запретили использовать видеорегистраторы: на это есть важная причина

Во всех регионах Украины водителям запретили использовать видеорегистраторы. Эту информацию журналистам подтвердил руководитель Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Он подчеркнул, что запреты важно соблюдать во всех регионах нашей страны, особенно в тех, где продолжаются боевые действия.

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Это необходимо для того, чтобы предотвратить разглашение информации врага о позициях и перемещении ВСУ.

Детали запрета

Согласно решению военного командования, запрещается использование видеорегистраторов в автомобильном и мототранспорте для фотосъемки или съемки дорог общего пользования.

Все потому, что в кадр могут попасть:

объекты общего назначения,

объекты инфраструктуры,

блокпосты,

укрепление,

расположение, сосредоточение или перемещение воинских частей (подразделений) сил обороны.

Просьба с пониманием отнестись к этим ограничениям и максимально исключить возможность передачи информации, касающейся Сил обороны.

Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности,

– заявил Богдан Сеник.