По Запорожью прилетели три "Калибра": погиб электрик и ранена собака

Российские оккупанты утром 26 апреля нанесли три удара ракетами "Калибр" по Запорожью. В результате вражеского обстрела погиб гражданский и получила ранение собака.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Александр Старух.

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Утром были прилеты по городу. По предварительным данным, три ракеты "Калибр" попали на территорию одного из предприятий. Убили гражданского – дежурного электрика и ранили собаку,

– сказал чиновник.

"Запорожье готовится к обороне. Запорожье воюет. Запорожье работает дальше", – добавил глава ОВА.

Россияне нанесли удары по Запорожью

Российские захватчики утром 26 апреля нанесли ракетные удары по Запорожью.

Следует отметить, что воздушная тревога сработала только после первого взрыва.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев объяснил, почему сирены не известили об опасности. По его словам, выявить все угрозы невозможно, потому что они улетают очень низко.

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