По запросу Украины: в аэропорту Праги задержали российского оккупанта

В аэропорту Праги 12 сентября задержали россиянина, который причастен к оккупации Крыма в 2014 году. Арест состоялся на основе украинского ордера.

Чешская полиция задержала российского оккупанта по требованию Украины. Им является пророссийский активист Александр Франчетти.

Интересно Агента ФСБ, который собирал разведданные против ВСУ, приговорили к 8 годам: что о нем известно

Задержанным давно интересовались спецслужбы

Франчетти был участником событий в Крыму в 2014 году, когда Россия оккупировала его и провела незаконный референдум за присоединение полуострова к себе.

За несколько дней до начала российской оккупации он создал группировку "Северный Ветер", которая состояла из 11 человек. Все они отвечали за охрану электропередач и газопровода, а также должны были выявлять "экстремистские группы". Группировка Франчетти сотрудничала с ВМС России.

Чешские спецслужбы заинтересовались Александром Фрачетти еще в 2019 году. Он с 2000 года живет в Чехии, а с 2014 года часто посещает Крым. В то же время оккупант заявляет, что он не нарушает международное право.

Вероятно, в ближайшее время Франчетти передадут Украине.

Последние громкие задержания россиян в Украине