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      По Израилю выпустили 6 ракет, одна из них попала на детскую площадку

      - Читати новину українською
      Обстрел со стороны Палестины / tarafsizhaberajansi.com

      Израильская противовоздушная охрана перехватила пять из шести ракет, которые выпустила Палестина.

      Из Сектора Газы по израильской территории 24 февраля выпустили шесть ракет, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

      Читайте также: Израиль ответил на ракетную атаку из Палестины нападением на Сирию: фото и видео

      Пять ракет удалось перехватить израильской системе противовоздушной обороны. По данным пресс-службы, сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.

      23 февраля палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из них перехватили с помощью системы ПВО "Железный купол".

      Что надо знать об израильско-палестинском конфликте?
      29 ноября 1947 года Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалим.

      В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.

      Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.

      В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.

      На сегодняшний день Палестина продолжает обстреливать позиции Израиля. Палестинская сторона требует возвращения Израиля к границам 1967 года, а также ликвидации еврейских поселений на палестинской территории (в основном в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан).

      Важно! Президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта. Говорится об определении границы между Израилем и Палестиной. Президент Палестины Махмуд Аббас сразу же отверг предложение урегулирования конфликта и резко раскритиковал мирный план Дональда Трампа. По его словам, Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников – России, США, ООН и ЕС.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Ближний Восток Палестина Новости Израиля
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