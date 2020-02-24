По Израилю выпустили 6 ракет, одна из них попала на детскую площадку
Израильская противовоздушная охрана перехватила пять из шести ракет, которые выпустила Палестина.
Из Сектора Газы по израильской территории 24 февраля выпустили шесть ракет, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Пять ракет удалось перехватить израильской системе противовоздушной обороны. По данным пресс-службы, сирены воздушной тревоги сработали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля.
23 февраля палестинские радикалы выпустили по Израилю 21 ракету, 13 из них перехватили с помощью системы ПВО "Железный купол".
Что надо знать об израильско-палестинском конфликте?
29 ноября 1947 года Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалим.
В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.
Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.
В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.
На сегодняшний день Палестина продолжает обстреливать позиции Израиля. Палестинская сторона требует возвращения Израиля к границам 1967 года, а также ликвидации еврейских поселений на палестинской территории (в основном в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан).
Важно! Президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта. Говорится об определении границы между Израилем и Палестиной. Президент Палестины Махмуд Аббас сразу же отверг предложение урегулирования конфликта и резко раскритиковал мирный план Дональда Трампа. По его словам, Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников – России, США, ООН и ЕС.