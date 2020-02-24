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      По Ізраїлю випустили 6 ракет, одна з них потрапила на дитмайданчик

      - Читать новость на русском
      Обстріл зі сторони Палестини / tarafsizhaberajansi.com

      Ізраїльська протиповітряна охорона перехопила п’ять з шести ракет, які випустила Палестина.

      Із Сектора Гази по ізраїльській території 24 лютого випустили шість ракет, повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїлю.

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      П’ять ракет вдалось перехопити ізраїльською системою протиповітряної оборони. За даними пресслужби, сирени повітряної тривоги спрацювали в місті Сдерот і прилеглих до Сектору Гази районах на півдні Ізраїлю.

      23 лютого палестинські радикали випустили по Ізраїлю 21 ракету, 13 із них перехопили за допомогою системи ППО "Залізний купол".

      Що треба знати про ізраїльсько-палестинський конфлікт?29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. 

      У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.

      Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

      У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

      На сьогоднішній день Палестина продовжує обстрілювати позиції Ізраїлю. Палестинська сторона вимагає повернення Ізраїлю до кордонів 1967 року, а також ліквідації єврейських поселень на палестинській території (в основному у Східному Єрусалимі і на Західному березі річки Йордан).

      Важливо!  Президент США Дональд Трамп презентував мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною. Президент Палестини Махмуд Аббас одразу ж відкинув пропозиції врегулювання конфлікту і різко розкритикував мирний план Дональда Трампа. За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Близький Схід Палестина Новини Ізраїля
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