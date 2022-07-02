Победа со Змеиным – шаг к разблокированию Одессы, – Милованов предположил, когда это может произойти

Победа наших Вооруженных Сил Украины над оккупантами на острове Змеиный уже ослабила позиции России в Черном море. Это может стать началом пути разблокирования украинских портов.

Об этом 24 каналу сообщил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Он заявил, что новые условия экспорта продукции в Европейский Союз, которые получила Украина благодаря кандидатству в члены, хорошие.

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Ключевая проблема с экспортом

По его словам, у них есть плюс, измеряемый сотнями миллионов долларов, однако не десятками миллиардов долларов, поэтому этого недостаточно. В то же время, как он подчеркнул, с экспортом остается ключевая проблема, которая состоит в том, что наши порты заблокированы.

"У нас 2/3 экспорта отправляли через порты. Сейчас все это остановилось, и пока их не разблокируют, с экспортом будут проблемы", – заметил Милованов.

Шаг к разблокировке портов

Как он подчеркнул, сейчас украинский экспорт за первое полугодие уменьшился примерно на треть, или 25%, если сравнивать с таким же периодом 2021 года. Такая проблема будет продолжаться до тех пор, пока не разблокируют украинские порты.

Однако недавняя победа со Змеиным – шаг к разблокированию Одессы. Это только шаг, но эту проблему однозначно решат,

– заявил Милованов.

Успешные прецеденты

Как он отметил, в истории есть факты разблокирования портов, в которые был вовлечен Североатлантический Альянс. Милованов напомнил, как Иран полностью блокировал Ирак, чтобы тот не мог экспортировать нефть.

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"Тогда делали конвои. Да, для них нужна военная защита, но такие прецеденты есть, и они успешны", – сообщил он.

Когда могут разблокировать порты

Милованов уверен, что это сделают и для разблокирования наших портов, однако, неизвестно на каких условиях и какой ценой для Украины. Впрочем, по его мнению, вопросы разблокирования портов, в том числе и через конвои, будут решены.

"Возможно, где-то к середине осени", – предположил Милованов.

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Разблокировка украинских портов: последние новости