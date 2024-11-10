Трамп или Путин: кто может первый позвонить и с какой целью

Пока так и не состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Не исключено, что позже они таки поговорят.

Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн, отметив, что Трамп получит колоссальную власть в Соединенных Штатах. Республиканцы будут контролировать и Сенат, и Палату представителей.

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Нужен ли Трампу разговор с Путиным

Как отметил Эпштейн, сейчас вряд ли Трампу вообще нужен разговор с Путиным. У него и так будет колоссальная власть и много новых задач. А вот российский диктатор, очевидно, хотел бы поговорить с будущим президентом США.

Что меня тревожит? Путин – бывший кгбшник. Он может попытаться манипулировать Трампом. Начнет рассказывать, какой тот умный и сильный. Словом, будет подлизываться,

– предположил Эпштейн.

Трамп часто действует достаточно эмоционально и импульсивно, поэтому тут могут быть разные варианты развития событий.

Напомним, что Дональд Трамп уже пообщался с президентом Владимиром Зеленским. В МИД Украины сообщили, что уже наладили контакт. Сейчас будет продолжаться подготовка к предстоящей встрече. Также известно, что Трамп еще не общался с Путиным. Но предположил, что у них еще будет разговор.