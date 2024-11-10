Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що Трамп отримає колосальну владу у Сполучених Штатах. Республіканці контролюватимуть і Сенат, і Палату представників.

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Чи потрібна Трампу розмова з Путіним

Як наголосив Епштейн, зараз навряд чи Трампу взагалі потрібна розмова з Путіним. У нього й так буде колосальна влада та багато нових завдань. А от російський диктатор, очевидно, хотів би поговорити з майбутнім президентом США.

Що мене тривожить? Путін – колишній кгбшник. Він може спробувати маніпулювати Трампом. Почне розповідати, який той розумний та сильний. Словом, буде підлизуватися,

– припустив Епштейн.

Трамп часто діє досить емоційно та імпульсивно, тому тут можуть бути різні варіанти розвитку подій.

Нагадаємо, що Дональд Трамп вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. В МЗС України повідомили, що вже налагодили контакт. Зараз триватиме підготовка до майбутньої зустрічі. Також відомо, що Трамп ще не спілкувався з Путіним. Але припустив, що у них ще буде розмова.