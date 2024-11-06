Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины

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Выборы в США завершились неожиданно и дело здесь, собственно, не только в убедительной и безоговорочной победе Трампа. Накануне 5 ноября эксперты и определенная социология намекали, что на следующее утро расклад сил будет следующим: Трамп – президент, а республиканцы и демократы обмениваются большинством в палатах Конгресса. То есть республиканцы берут Сенат, а демократам останется Палата Представителей.

В то же время предварительные результаты выборов указывают на то, что республиканцы забирают почти все – и пост президента, и большинство в обеих палатах Конгресса. В этом и заключается самая большая неожиданность. 24 Канал анализирует ее последствия и объясняет, какие последствия будут для Украины.

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Какая ситуация в Конгрессе и кто из трампистов, которые против помощи Украине, переизбрался

Во всех штатах, во всех демографических группах, результаты свидетельствуют об одной и той же истории. Трамп улучшил свой результат по сравнению с 2020 годом и собрал самую разнообразную коалицию Республиканской партии за последние десятилетия.

Многие социологические опросы снова ошиблись. Смещение в пользу Трампа произошло почти по всей стране. Даже в традиционно голубых штатах Трамп показал гораздо лучшие результаты чем в 2020.

Выборы 2024 года стали историческим отказом от правления демократов, который, вероятно, затмит победу Трампа над Хиллари Клинтон в 2016 году,

– пишет издание Axios.

Как Трамп отпраздновал свою победу танцами: смотрите видео

Трамп отметил, что американский народ предоставил ему "беспрецедентный мандат".

Это действительно будет золотой век Америки,

– сказал Трамп в конференц-центре округа Палм-Бич в окружении членов своей семьи и ближайшего окружения.

Трамп пообещал "закрыть границы" и сделать Америку более безопасной и процветающей. Он сказал, что его кампания "преодолела препятствия, которые никто не считал возможными" во время борьбы за Белый дом.

Результаты выборов в Палату представителей, по состоянию на полдень 6 ноября, фиксируют потерю Демократами позиций и переход большинства к Республиканцам.

Республиканцы впервые за последние четыре года будут иметь контроль над верхней палатой Конгресса США, где до этого большинство имела Демократическая партия.

Трамп, выступая на вечеринке в ночь выборов во Флориде, сказал, что результаты выборов предоставили республиканцам "беспрецедентный и мощный мандат".

Справочно! Каденция сенатора длится 6 лет, и состав Сената меняется раз в два года на треть. Поэтому одновременно с выборами президента США 5 ноября переизбирают 34 сенаторов.



И хотя республиканцы не получают 60 голосов, которые бы позволили им обходить так называемые процедурные голосования (в некоторых случаях для быстрого принятия законопроектов верхняя палата Конгресса требует именно такого большинства), то партия Трампа будет контролировать Сенат с запасом.



Расклад сил в Конгрессе США / Инфографика AP

В частности, республиканцы взяли ранее контролируемый демократами округ в Пенсильвании и отобрали места у демократов в Северной Каролине. Это так называемые "шаткие штаты". Это и обеспечило им итоговый успех.

Да, большинство это шаткое (эксперты говорят о раскладе 220 против 212), но "красным" будет этого вполне достаточно. Напомним, что нижняя палата Конгресса состоит из 435 депутатов-конгрессменов.

Также переизбрались наши старые знакомые трамписты:

спикер Майк Джонсон (тот самый, который требовал увольнения госпожи посла Оксаны Маркаровой и просто не заметил открытой агитации Орбана за Трампа) – для него это уже 5-й срок;

(тот самый, который требовал увольнения госпожи посла Оксаны Маркаровой и просто не заметил открытой агитации Орбана за Трампа) – для него это уже 5-й срок; этническая украинка Виктория Спартц (Кульгейко), которая выступает против помощи Украине и вообще хотела уходить не пенсию, но в последний момент передумала;

(Кульгейко), которая выступает против помощи Украине и вообще хотела уходить не пенсию, но в последний момент передумала; еще более скандальная Марджори Тейлор-Грин ;

; другие знаковые сторонники MAGA Мэтт Гетц и Джим Джордан.

Этот тренд прямо указывает на превращение Республиканской партии в трампистскую и дрейф политической силы от центра в сторону правого популизма с акцентом на изоляцию и "простые решения".



Места в Сенате / Инфографика NYT

Чем это опасно для Украины, особо объяснять не нужно. Если раньше в Сенате (где было демократическое большинство) и в Палате представителей была двухпартийная поддержка Украины в войне против России, а трамписты были в меньшинстве, то теперь ситуация в корне меняется.

Как трамписты блокировали помощь Украине

Эффект трампистов в политике мы уже почувствовали – именно их стараниями в Палате представителей была заблокирована на почти 8 месяцев помощь Украине. При этом большинство республиканцев тогда готовы были за нее проголосовать, но боялись прогневить контрагентов Трампа – госпожу Грин и господина Гетца, поэтому действовали так, как те скажут.

Так, причины блокирования Конгрессом пакета помощи Украине не были связаны с Украиной, этот фарс питался исключительно желанием Дональда Трампа устроить кризис на ровном месте и разыграть свои карты под выборы.

Но нам от этого было не легче – из-за демарша американских союзников Украина оказалась в очень сложном положении, последствия которого мы все видим сейчас на фронте.

Сейчас же трамповское меньшинство имеет все шансы стать большинством, точнее – непременно им станет, а это значит, что будет выполнять все, что скажут ее эмиссары.

Похожая ситуация может иметь место и в Сенате. Это традиционно более взвешенная палата Конгресса, где большинство членов являются ответственными политиками, поэтому чтение Джей Ди Вэнсом сказок с трибуны, чтобы затянуть время и не дать проголосовать за помощь Украине, все же было исключением. Сейчас же эта клоунада может стать мейнстримом, к сожалению.

Что будет с помощью Украине

Но это выбор американцев и им отвечать за то, что они наголосовали. Нас вместо этого интересует Украина. И здесь двухпалатная поддержка Трампа может быть нам на пользу, ведь устраняет препятствия для реализации его "мирного плана". А также открывает путь к узурпации власти, но об этом поговорим в другой раз.

Напомним, что Трамп обещал "мир за 24 часа", правда, не уточнял, что это будет и когда уже можно начинать отсчет. На это он и непредсказуем. Но каким бы он ни был – Конгресс это поддержит и точно не будет блокировать решение месяцами, а Сенат не станет читать сказки с трибуны. По крайней мере, в следующие 2 года – пока не состоятся новые выборы в Палату представителей.

Что это будет за мирный план – не знает никто, возможно, даже сам Трамп. Мировые СМИ и многочисленные эксперты все последние месяцы пытались сложить в кучу отрывки всех его заявлений и добавляли к ним различные "мирные планы" от его окружения или тех людей, которые думают, что они к нему относятся. В итоге все остались там, где и были.

Что в этой ситуации делать Украине? Поздравить Трампа с победой (уже сделано) и начать работать (надеемся – также в процессе).



Украинская дипломатия на "минном поле" / Фото Офис Президента

Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Это именно тот принцип, который может практически приблизить справедливый мир в Украине,

– так отреагировал Зеленский на победу Трампа.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке месяц назад дает надежду, что выстроить сотрудничество должным образом вполне реально. Другого варианта для нас просто не существует.

Он напомнил о сентябрьской встрече с Трампом в Нью-Йорке, где они обсудили усилия, направленные на прекращение военной агрессии России, включая "План победы" украинского лидера, который призывает к увеличению военной поддержки со стороны Вашингтона.

У нас на все про все есть год – ровно на столько времени зарезервировано финансирование украинского сопротивления агрессии от Европы и G7. Дальше – пустота. Точнее, непредсказуемая пустота. Конечно, она может превратиться в рог изобилия, а папка с Планом Победы Зеленского внезапно окажется на почетном месте для тайных документов в лакшери-туалете Трампа, но шансы на это невысоки. Скорее всего, это будет "Лес без дождя – пустыня".