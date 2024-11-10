"Осталось 38 дней": сын Трампа заявил, что Украина потеряет помощь США

Сын Дональда Трампа, который победил на выборах в США, сделал заявление относительно Украины. Он считает, что его отец не будет поддерживать ее.

Дональд Трамп-младший опубликовал сторис, где поддержал идею того, что Украина потеряет поддержку США после победы его отца. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Инстаграме.

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Отсчет дней

Дональд Трамп-младший опубликовал в сторис репост одного из сообщений, где Владимир Зеленский якобы осознает, что "осталось всего 38 дней до потери разрешения". Он имеет в виду, что через 38 дней его отец официально станет президентом и, вероятно, прекратит поддерживать Украину.



Сторис Трампа / Скриншот 24 Канала

Разговоры о непредсказуемости Трампа относительно помощи Украине продолжаются довольно долго. Они начались до того, как стало известно, что он победил на президентских выборах. Это связано с тем, что Трамп ранее делал ряд скандальных заявлений и обещал "закончить войну за 24 часа", однако ни разу не уточнил своих методов.