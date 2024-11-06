Уступаю победой, но не борьбой, – Харрис обратилась к американцам после триумфа Трампа

Республиканец Дональд Трамп станет 47 президентом США. После сокрушительного поражения Камала Харрис обратилась к своим сторонникам.

Кандидат от Демократической партии уже признала поражение и поздравила Трампа с победой в телефонном разговоре. Перед тем, как выступить с речью, Харрис обсудила важность мирной передачи власти.

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Речь Камалы Харрис после выборов

Так, сначала Камала Харрис планировала произнести свою победную речь на территории Университета Говарда. Однако рано утром 6 ноября она отправила своих сторонников домой, так и обратившись к ним со словом.

Впрочем, уже поздно вечером по Киеву кандидат от демократов все же вернулась в Университет Говарда и вышла с речью о результатах выборов президента США.

Речь Камалы Харрис после поражения: смотрите видео

Заметим, что произнести слово к американскому народу планирует и президент США Джо Байден. Он также поговорил с Трампом, где поздравил его с победой и пригласил в Белый дом. Сообщается, что нынешний президент хочет присутствовать на инаугурации нового лидера страны.