Уступаю победой, но не борьбой, – Харрис обратилась к американцам после триумфа Трампа
Республиканец Дональд Трамп станет 47 президентом США. После сокрушительного поражения Камала Харрис обратилась к своим сторонникам.
Кандидат от Демократической партии уже признала поражение и поздравила Трампа с победой в телефонном разговоре. Перед тем, как выступить с речью, Харрис обсудила важность мирной передачи власти.
Смотрите также Что означает победа Трампа и республиканцев в Конгрессе и что теперь изменится для Украины
Речь Камалы Харрис после выборов
Так, сначала Камала Харрис планировала произнести свою победную речь на территории Университета Говарда. Однако рано утром 6 ноября она отправила своих сторонников домой, так и обратившись к ним со словом.
Впрочем, уже поздно вечером по Киеву кандидат от демократов все же вернулась в Университет Говарда и вышла с речью о результатах выборов президента США.
Речь Камалы Харрис после поражения: смотрите видео
Заметим, что произнести слово к американскому народу планирует и президент США Джо Байден. Он также поговорил с Трампом, где поздравил его с победой и пригласил в Белый дом. Сообщается, что нынешний президент хочет присутствовать на инаугурации нового лидера страны.
Харрис вышла со сцены под звуки песни Бейонсе "Freedom", сойдя со сцены вместе с семьей. В конце своей речи Харрис подчеркнула, что "пришло время закатать рукава", а не "опускать руки". Также Харрис заявила, что не отказывается от борьбы за будущее, где американцы смогут свободно реализовывать свои мечты, амбиции и стремления. Иногда борьба требует времени, это не значит, что мы не победим. Мы преданы не президенту или партии, мы преданы Конституции страны. Отдельно Харрис обратилась к молодежи и успокоила ее относительно результатов выборов. "Для молодых людей, которые смотрят. Это нормально чувствовать печаль и разочарование, но знайте, что все будет хорошо", – заявила Харрис. Хоть я уступаю победу, я не уступаю борьбу! Я сказала Трампу, что мы ему будем помогать и мирным путем передадим власть Свое выступление Харрис начала с того, что поблагодарила за доверие своим избирателям, команде и лично Джо Байдену. "С моим любимым Дугом и нашей семьей, я вас так сильно люблю. Президенту Байдену и доктору Байдену спасибо за веру и поддержку. Губернатору Уолцу и семье Вальц. Я знаю, что ваше служение нашей нации будет продолжаться", – заявила Харрис. Перед началом своего выступления Харрис вышла под сопровождение трека "Run the World" Бейонсе.
Харрис вышла со сцены под звуки песни Бейонсе "Freedom", сойдя со сцены вместе с семьей.
В конце своей речи Харрис подчеркнула, что "пришло время закатать рукава", а не "опускать руки".
Также Харрис заявила, что не отказывается от борьбы за будущее, где американцы смогут свободно реализовывать свои мечты, амбиции и стремления.
Иногда борьба требует времени, это не значит, что мы не победим.
Мы преданы не президенту или партии, мы преданы Конституции страны.
Отдельно Харрис обратилась к молодежи и успокоила ее относительно результатов выборов.
"Для молодых людей, которые смотрят. Это нормально чувствовать печаль и разочарование, но знайте, что все будет хорошо", – заявила Харрис.
Хоть я уступаю победу, я не уступаю борьбу!
Я сказала Трампу, что мы ему будем помогать и мирным путем передадим власть
Свое выступление Харрис начала с того, что поблагодарила за доверие своим избирателям, команде и лично Джо Байдену.
"С моим любимым Дугом и нашей семьей, я вас так сильно люблю. Президенту Байдену и доктору Байдену спасибо за веру и поддержку. Губернатору Уолцу и семье Вальц. Я знаю, что ваше служение нашей нации будет продолжаться", – заявила Харрис.
Перед началом своего выступления Харрис вышла под сопровождение трека "Run the World" Бейонсе.