"Fuck": в немецком издании Die Zeit отреагировали на победу Трампа на выборах

Дональд Трамп победил на выборах США и стал резидентом государства. Немецкое издание отреагировало на его победу.

Немецкое издание отреагировали на победу республиканца на президентских выборах. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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"Fuck"

Немецкая Die Zeit отреагировала на победу Трампа очень лаконично.

Fuck,

– написали они в заголовке.

Далее в подзаголовке к материалу написали, что отводить глаза не помогает, страх не помогает, и в конце концов остается только беспомощное самоуспокоение. Так они охарактеризовали избирательную ночь.

Старший помощник Камалы Харрис сообщил, что вечером вице-президент позвонила новоизбранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах 2024 года.

Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед ее запланированной речью. Кроме этого, в разговоре упоминалось о значении "быть президентом для всех американцев".