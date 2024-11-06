Німецьке видання відреагували на перемогу республіканця на президентських виборах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Die Zeit.

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"Fuck"

Німецька Die Zeit відреагувала на перемогу Трампа дуже лаконічно.

Fuck,

– написали вони у заголовку.

Далі у підзаголовку до матеріалу написали, що відводити очі не допомагає, страх не допомагає, і зрештою залишається лише безпорадне самозаспокоєння. Так вони охарактеризували виборчу ніч.

Старший помічник Камали Гарріс повідомив, що ввечері віцепрезидентка зателефонувала новообраному президенту Трампу, щоб привітати його з перемогою на виборах 2024 року.

Гарріс обговорила з Трампом важливість мирної передачі влади перед її запланованою промовою. Окрім цього, у розмові згадувалося про значення "бути президентом для всіх американців".