Трамп станет самым старым избранным президентом в истории США

Дональд Трамп, побеждающий на президентской гонке в США, может стать самым старым избранным президентом США в истории. Сейчас Трампу 78 лет.

Несмотря на шутки Трампа о возрасте Байдена, именно он может стать самым старым президентом США. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как Трамп может стать самым старым президентом

Дональду Трампу исполнилось 78 лет 14 июня. Джозеф Байден победил на президентских выборах США в 2020 году в возрасте 77 лет.

Поэтому Трамп станет самым старым избранным президентом США. На момент инаугурации он будет на 5 месяцев старше Байдена, когда тот начинал работу 4 года назад.

Интересно, что в 2017 году Трампу было 70 лет и на момент инаугурации он уже был рекордсменом по возрасту, пока его не обошел Байден на выборах в 2020 году.

На момент завершения президентского срока Трампа он соответственно может стать еще и самым старым действующим руководителем США.

Ранее Трамп неоднократно упоминал о возрасте Байдена. Именно это стало одной из причин демократа выйти из президентской гонки. Ему заявляли, что из-за своего возраста и состояния он не сможет полноценно выполнять свои полномочия еще одну каденцию.