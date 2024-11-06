Попри жарти Трампа про вік Байдена, саме він може стати найстарішим президентом США. Про це повідомляє 24 Канал.

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Як Трамп може стати найстарішим президентом

Дональду Трампу виповнилося 78 років 14 червня. Джозеф Байден переміг на президентських виборах США у 2020 році у віці 77 років.

Відтак Трамп стане найстарішим обраним президентом США. На момент інавгурації він буде на 5 місяців старший за Байдена, коли той починав роботу 4 роки тому.

Цікаво, що у 2017 році Трампу було 70 років і на момент інавгурації він вже був рекордсменом за віком, поки його не обійшов Байден на виборах у 2020 році.

На момент завершення президентського терміну Трампа він відповідно може стати ще й найстарішим чинним керівником США.

Раніше Трамп неодноразово згадував про вік Байдена. Саме це стало одною з причин демократа вийти з президентських перегонів. Йому заявляли, що через свій вік та стан він не зможе повноцінно виконувати свої повноваження ще одну каденцію.