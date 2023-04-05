Чем будут заняты россияне в день победы Украины

Как российское общество относится к войне, и как оно поведет себя при том или ином сценарии ее развития? Ответ на этот вопрос очень хотели бы знать и на Банковой, и в Белом доме, и, возможно, больше всего в Кремле, особенно в бункере. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Россияне смогли ворваться в интернет, а не на Рублевку

Глубинный народ, как и 500 лет назад, казалось бы, молчит. Опросы общественного мнения, проводимые социологами в гражданском, не означают ничего. Их не нужно даже фальсифицировать. В квартире россиянина раздается звонок, и неизвестный голос строго спрашивает: "Вы поддерживаете "СВО" в Украине?" Генетический код советского человека безошибочно подсказывает, что это классический вопрос Раневской: "Скажи, маленькая, чего ты больше хочешь: чтобы тебе оторвали голову или ехать на дачу?"

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Opinion polls и в условиях открытого общества – достаточно грубый инструмент социологического исследования. Еще больше содержательной информации разрешают получить способы фокус-групп. Но какие у россиян могут быть фокус-группы в военное время, кроме как в общей камере?

Парадоксально, но они в России непрерывно появляются как грибы после дождя. И не в местах заключения, а в интернете, который еще не отключили. Страна, в которой миллионы людей (все военнообязанные и их семьи) поставлены властью в пограничную ситуацию – между жизнью и смертью, не может бесконечно оставаться безмолвной. Два с половиной года молчали крестьянские "мобики", брошенные интеллигентными господами, мечтавшими о кресте над Святой Софией и проливах, на Первую мировую войну. Зато потом наговорились. Их праправнуки ворвались пока в интернет, а не в хозяйственные усадьбы на Рублевке.

Фокус-группы "пограничников" чрезвычайно заряжены эмоционально и не нуждаются в провоцировании модераторов, они уже спровоцированы на разрыв аорты. Давайте послушаем несколько из них. Для первого опыта мониторинга стихийных фокус-групп я выбрал три достаточно значимые социальные группы:

"мобики";

российские ультрафашисты;

хозяева жизни (1000 семей сверху).

Фокус-группы россиян

Мобики, которые десятками тысяч уходят на смерть, постоянно обращаются к человеку, который их послал туда, с уважительной просьбой обеспечить им более комфортные и безопасные условия для убийства украинцев, а еще лучше перевести их куда-то глубоко в тыл.

Российские ультрафашисты (а я подобрал, согласитесь, отличный экземпляр) не хотят в тыл. Напротив, они стремятся продолжать убивать больше украинцев, но им катастрофически не хватает боеприпасов, не заготовленных в достаточном количестве предателями в генштабе. Они презирают "мобиков" и расстреливают в отчаянии портреты дол****ба Шойгу и пи**ра Герасимова.

Из "хозяев жизни" в нашем распоряжении оказалась архетипичная парочка деятелей "культурной" и "экономической" элиты. Четверть века эта "элита" благословляла власть, которая своими телевыпускными каналами и ОМОНами защищала ее от народной ярости. А теперь она проклинает лилипутов власти, которые поставили под угрозу все накопленные ею сокровища на "проклятом" Западе.

Мониторинг фокус-групп позволяет нам спроектировать поведение теперь более понятных актеров на будущие сценарии военных действий.

Рассмотрим самый распространенный в сети сценарий успешного весеннего контрнаступления ВСУ. Для объективности воспользуемся версией не западного или украинского, а отечественного военного эксперта. Не пожалейте 4 минуты вашего драгоценного времени, привередливый читатель. Выслушайте ее внимательно и параллельно понаблюдайте за выражением лица нашей четвертой фокус-группы – отборных кремлевских пропагандистов. Как красноречиво они молчат.

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За Первой Ночью Ходаренко логично произойдут освобождение Мелитополя, выход ВСУ к Азовскому побережью, разрушение Крымского моста, ракетный обстрел военных объектов на всей территории Крымского полуострова.

После победы ВСУ россиян перестанет интересовать война

Как могут поступить в этом сценарии наши контрольные фокус-группы?

"Мобики" перестают писать обращение к дорогому Владимиру Владимировичу, а начнут десятками тысяч убегать с фронта, беспощадно сметая своим человеческим мясом заградительные отряды Росгвардии и ФСБ.

Ультрафашисты расстреливают не портреты генералов генштаба, а их подлинники. Генерала Герасимова ждет судьба генерала Духонина, если, конечно, оставшийся ему верным спецназ ГУ ГШ не вырежет по заранее намеченному плану всю верхушку ультрафашистов. То есть сделает, то же, что Гитлер 30 июня 1934 года, и на что Путин не решился 10 января 2023 года.

От этого зависит, кто первым появится сначала в бункере, а затем на экранах всех телеканалов – недорезанный российский боевик Эрнст Рэм с кувалдой или неизвестный нам еще российский полковник Генерального штаба Клаус Шенк фон Штауффенберг с большим портфелем под мышкой.

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В любом случае российские люди будут так заняты в этот и все последующие дни, что им просто будет некогда думать о войне с Украиной. (В 1917 году их прапрадеды так же стремительно потеряли интерес к войне с Германией.) Они будут поглощены гораздо более волнующими проблемами: власть в России, огромная собственность, потерявшая хозяина, жизнь, смерть, десятки тысяч вдруг вооруженных мигрантов, сбитых в этнические загоны самообороны.

Кстати, о собственности. А что же с фокус-группой "хозяева жизни"? Кто-то из них еще до декрета Комитета Национального Спасения о закрытии границ успеет на личном джете вырваться в Дубай. Ну а у других будет задача остаться хозяевами хотя бы собственной жизни в атмосфере послевоенного хаоса.

На фоне всех этих потрясений подписание в Брест-Литовске соглашения об организованном выводе с территории Украины еще не разбежавшихся российских войск станет важным историческим событием для украинского народа. Однако его достаточно безразлично встретит российское население.

Непотопляемая фокус-группа пропагандистов будет озвучивать 24/7 во все голоса брошенный еще 31 марта (!) темничок: "На фронте люди не понимали, за что они воюют, за что завтра должны были идти погибать".