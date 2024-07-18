Не надо сочувствовать Украине: премьер Дании жестко обратилась к Западу

Метте Фредериксен призвала Европу мобилизовать усилия и помочь Украине выиграть войну против России. Премьер Дании подчеркнула, что надо отдавать предпочтение конкретным действиям над сочувственными словами.

Фредериксен уверена, что, когда Киеву вовремя поставить все необходимое оружие, он не только не проиграет, а сможет выиграть войну с агрессивной Москвой. Такое заявление политик сделала на саммите Европейского политического сообщества, который проходил в Британии с участием 27 стран-членов Евросоюза и 20 других стран континента.

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"Надо делать то, что от нас требуют"

Премьер Дании заявила, что только сочувствие Украине не защитит ее детей. Спасти страну могут только слаженные действия союзников.

Уже более двух лет мы говорим, что не можем позволить Украине проиграть. Я думаю, что мы должны быть открытыми по фактам. Для того, чтобы Украина не проиграла, она должна выиграть эту войну,

– отметила политик.

Также Фредериксен перефразировала слова Уинстона Черчилля о том, что недостаточно делать все возможное. "Иногда нужно делать то, что от нас требуют", – уточнила она.

Кроме того, глава датского правительства напомнила, что Украине нужны ПВО, снаряды, больше тяжелого вооружения, чтобы изгнать оккупантов со своей земли.

Я думаю, что мы слишком много говорили о защите Украины. Сейчас пришло время это сделать,

– подчеркнула она.

Напомним, что на этом саммите Зеленский назвал шаги, которые нужно сделать, чтобы заставить Россию к миру.