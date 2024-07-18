Фредеріксен впевнена, що, коли Києву вчасно поставити усю необхідну зброю, він не лише не програє, а зможе виграти війну з агресивною Москвою. Таку заяву політик зробила на саміті Європейської політичної спільноти, який проходив у Британії за участю 27 країн-членів Євросоюзу та 20 інших країн континенту.

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"Треба робити те, що від нас вимагають"

Прем'єрка Данії заявила, що саме лише співчуття Україні не захистить її дітей. Врятувати країну можуть лише злагоджені дії союзників.

Вже більш як два роки ми говоримо, що не можемо дозволити Україні програти. Я думаю, що ми повинні бути відкритими щодо фактів. Для того, щоб Україна не програла, вона повинна виграти цю війну,

– зазначила політик.

Також Фредеріксен перефразувала слова Вінстона Черчилля про те, що недостатньо робити все можливе. "Іноді потрібно робити те, що від нас вимагають", – уточнила вона.

Крім того, голова данського уряду нагадала, що Україні потрібні ППО, снаряди, більше важкого озброєння, аби вигнати окупантів зі своєї землі.

Я думаю, що ми занадто багато говорили про захист України. Зараз настав час це зробити,

– підкреслила вона.

Нагадаємо, що на цьому саміті Зеленський назвав кроки, які потрібно зробити, аби змусити Росію до миру.