Украина может победить уже в 2023 году: Зеленский назвал важные предпосылки

Украина точно победит в полномасштабной войне, которую начала против нее почти год назад Россия. Этого можно достичь уже в 2023 году, если будут обеспечены 2 важных условия.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Борисом Джонсоном и студентами. О каких предпосылках говорится – рассказывает 24 Канал.

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Какие предпосылки имел в виду президент Зеленский

Накануне в День Соборности Украины президент Украины и член британского парламента Борис Джонсон провели встречу со студентами из всех регионов Украины, а также с представителями Военного института КНУ. Событие произошло в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

Встреча президента Украины, эксминистра Британии Бориса Джонсона и студентов / Фото с сайта президента

Владимир Зеленский заверил, что Украина точно выиграет в этой полномасштабной войне. Чтобы это произошло в 2023 году, необходимо выполнить два важных условия: сохранять единство и мест изнутри и извне.

Скорость (Победы – 24 Канал ) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне – помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, ибо это будет затягивать войну,

– объяснил президент.

Слова президента Зеленского подтвердил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. По мнению политика, для завершения войны первое, что нужно, – это как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, что и собираются делать настоящие союзники украинского государства.

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