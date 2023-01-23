Украина может победить уже в 2023 году: Зеленский назвал важные предпосылки
Источник:Президент Украины
Украина точно победит в полномасштабной войне, которую начала против нее почти год назад Россия. Этого можно достичь уже в 2023 году, если будут обеспечены 2 важных условия.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Борисом Джонсоном и студентами. О каких предпосылках говорится – рассказывает 24 Канал.
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Какие предпосылки имел в виду президент Зеленский
Накануне в День Соборности Украины президент Украины и член британского парламента Борис Джонсон провели встречу со студентами из всех регионов Украины, а также с представителями Военного института КНУ. Событие произошло в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.
Владимир Зеленский заверил, что Украина точно выиграет в этой полномасштабной войне. Чтобы это произошло в 2023 году, необходимо выполнить два важных условия: сохранять единство и мест изнутри и извне.
Скорость (Победы – 24 Канал ) зависит от нескольких вещей: прочности внутри Украины и прочности извне – помощи партнеров. И нельзя допускать замедления процессов извне, что внутри, ибо это будет затягивать войну,
– объяснил президент.
Слова президента Зеленского подтвердил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. По мнению политика, для завершения войны первое, что нужно, – это как можно быстрее предоставить Украине все необходимое оружие, что и собираются делать настоящие союзники украинского государства.
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Зеленский заявил, что Путин готовит новое наступление на Украину
- В интервью немецкому телеканалу ARD президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят новое наступление. По его словам, он может начаться с любой стороны.
- "Путин думает, где на нас наступать. Мы думаем, где будем защищаться. Это совершенно разные восприятия мира и подходы" – подчеркнул президент. Владимир Зеленский добавил, что войну, как проблему, должен осознать весь мир, а не только Украина.
- Президент считает, что Путин может наступить на Востоке или на Юге страны. Такие предположения обоснованы тем, что российский диктатор ставил своей целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.