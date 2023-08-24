Андрей Ермак, глава Офиса Президента, заявил, что единство украинцев "беспрецедентно". Он также напомнил, что в начале полномасштабной войны Украине давали три дня, чтобы устоять, но прошло уже полтора года, а борьба продолжается.
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До последнего сантиметра украинской земли
Андрей Ермак подчеркнул, что мы не только защищаемся, но и освобождаем территорию.
"Мне кажется, что мы близки к победе", – добавил он.
В то же время глава Офиса Президента отметил, что "никто не знает, как долго продлится этот период времени, но мы уже прошли большой путь".
Киев не успокоится, пока россияне не вернут все территории до последнего сантиметра украинской земли. Мы не желаем ничего больше, чем победы и возвращения мира на нашу землю,
– сказал он.
Ермак отверг идею переговоров с Россией. Он считает, что это невозможно, пока российские войска продолжают оккупировать нашу территорию.
Переговоры между Украиной и Россией: последние новости
- Украина сама должна решить, когда будут созданы условия для участия в переговорах после российского вторжения. В НАТО уверяют в поддержке Украины. Соответствующее заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг после комментариев руководителя аппарата генерального секретаря Альянса по поводу территориальных уступок со стороны Украины.
- Участие России в "формуле мира" Украины предусмотрено только на десятом пункте, фиксирующем последствия окончания войны. Для реализации этого пункта требуется капитуляция России. Игорь Жовква, заместитель главы ОП и дипломатический советник президента, подтвердил, что участие России в "формуле мира" будет только на конечном этапе. В ОП заявили, что с Россией, которая не была приглашена на обсуждение "мирной формулы" в Копенгаген и Джидду, пока не о чем говорить, поскольку Кремль продолжает агрессию против Украины.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры со страной-террористом возможны. Однако есть условие, что Украина не будет договариваться ни о чем с Владимиром Путиным. Также главной причиной переговоров так и остается вывод российских войск. Однако оккупанты не планируют останавливать террор.