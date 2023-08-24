Андрей Ермак, глава Офиса Президента, заявил, что единство украинцев "беспрецедентно". Он также напомнил, что в начале полномасштабной войны Украине давали три дня, чтобы устоять, но прошло уже полтора года, а борьба продолжается.

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До последнего сантиметра украинской земли

Андрей Ермак подчеркнул, что мы не только защищаемся, но и освобождаем территорию.

"Мне кажется, что мы близки к победе", – добавил он.

В то же время глава Офиса Президента отметил, что "никто не знает, как долго продлится этот период времени, но мы уже прошли большой путь".

Киев не успокоится, пока россияне не вернут все территории до последнего сантиметра украинской земли. Мы не желаем ничего больше, чем победы и возвращения мира на нашу землю,

– сказал он.

Ермак отверг идею переговоров с Россией. Он считает, что это невозможно, пока российские войска продолжают оккупировать нашу территорию.

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