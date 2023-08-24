Андрій Єрмак, глава Офісу Президента, заявив, що єдність українців "безпрецедентна". Він також нагадав, що на початку повномасштабної війни Україні давали три дні, щоб встояти, але минуло вже півтора року, а боротьба продовжується.
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До останнього сантиметра української землі
Андрій Єрмак наголосив, що ми не тільки захищаємось, а й звільняємо територію.
"Мені здається, що ми близькі до перемоги", – додав він.
Водночас глава Офісу Президента зазначив, що "ніхто не знає, як довго триватиме цей період часу, але ми вже пройшли великий шлях".
Київ не заспокоїться доти, доки росіяни не повернуть всі території до останнього сантиметра української землі. Ми не бажаємо нічого більше, ніж перемоги та повернення миру на нашу землю,
– сказав він.
Єрмак відкинув ідею переговорів із Росією. Він вважає, що це неможливо, поки російські війська продовжують окуповувати нашу територію.
Переговори між Україною та Росією: останні новини
- Україна сама має вирішити, коли буде створено умови для участі в переговорах після російського вторгнення. У НАТО запевняють у підтримці України. Відповідну заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг після коментарів керівника апарату генерального секретаря Альянсу щодо територіальних поступок з боку України.
- Участь Росії у "формулі миру" України передбачена тільки на десятому пункті, який фіксує наслідки закінчення війни. Для реалізації цього пункту потрібна капітуляція Росії. Ігор Жовква, заступник голови ОП та дипломатичний радник президента, підтвердив, що участь Росії у "формулі миру" буде лише на кінцевому етапі. В ОП заявили, що з Росію, яка не була запрошена на обговорення "мирної формули" в Копенгаген і Джидду, наразі немає про що говорити, оскільки Кремль продовжує агресію проти України.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з країною-терористом можливі. Проте є умова — Україна не домовлятиметься ні про що з Владіміром Путіним. Також головною передумовою переговорів так і залишається вивід російських військ. Однак наразі окупанти не планують зупиняти терор.