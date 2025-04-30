Залужный назвал два фактора, которые нужны для победы в войне

Валерий Залужный заявил, что государство должно быть готово к войне и защищать своих граждан не только в военном смысле, но и путем подготовки общества к конфликту. По его мнению, два ключевых условия для победы - это демография и экономика.

Об этом экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный рассказал AthenaLab, сообщает 24 Канал.

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Какие, по мнению Залужного, главные факторы для победы в войне

Валерий Залужный отметил, что любая война имеет глобальные последствия. Он привел пример войны России против Украины, которая неизбежно повлияет на политику других стран и их альянсы. Именно поэтому, по мнению Залужного, страны должны избегать этого любой ценой.

По мнению Залужного, для победы в войне нужны два ключевых условия – демография и экономика. Рождаемость, которая была сто лет назад, позволяла обществам нести огромные потери во время войны, в частности россиянам во время Второй мировой войны.

Сегодня ситуация с рождаемостью другая. Во многих странах этот показатель стабильно снижается. По словам Залужного, война России против Украины доказала, что главным ресурсом, который труднее всего восстановить, являются люди.

Государства с сильной экономикой имеют возможность разрабатывать современное вооружение, которое является затратным, поэтому такие страны будут иметь больше шансов выстоять в войнах.

Валерий Залужный добавил, что в будущих войнах будет меньше военнослужащих, но больше дешевого оружия.

Ранее Залужный заявлял, что Украина должна склонять геополитическую ситуацию в свою пользу, минимизировать зависимость от других государств. По его мнению, украинец во время войны должен не бояться смерти и быть готовым убить.