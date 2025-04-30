Про це ексголовнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів AthenaLab, повідомляє 24 Канал.

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Які, на думку Залужного, головні чинники для перемоги у війні

Валерій Залужний наголосив, що будь-яка війна має глобальні наслідки. Він навів приклад війни Росії проти України, яка неминуче вплине на політику інших країн та їхні альянси. Саме тому, на думку Залужного, країни мають уникати цього за будь-яку ціну.

На думку Залужного, для перемоги у війні потрібні дві ключові умови – демографія й економіка. Народжуваність, яка була сто років тому, дозволяла суспільствам зазнавати величезних втрат під час війни, зокрема росіянам під час Другої світової війни.

Сьогодні ситуація з народжуваністю інша. У багатьох країнах цей показник стабільно знижується. За словами Залужного, війна Росії проти України довела, що головним ресурсом, який найважче відновити, є люди.

Держави з сильнішою економікою мають можливість розробляти сучасне озброєння, яке є витратним, тому такі країни матимуть більше шансів вистояти у війнах.

Валерій Залужний додав, що в майбутніх війнах буде менше військовослужбовців, але більше дешевої зброї.

Раніше Залужний заявляв, що Україна має схиляти геополітичну ситуацію на свою користь, мінімізувати залежність від інших держав. На його думку, українець під час війни має не боятися смерті та бути готовим вбити.