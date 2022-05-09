Впрочем, украинцы не поддаются захватчикам и всячески показывают врагу то, что их на нашей земле никто не ждал, и как можно быстрее советуют покинуть наши территории. В частности, такое происходит и в Запорожской области. Соответствующие фото опубликовали на фейсбук-странице Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

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На улицах оккупированного Токмака оставили "послание" врагу

Так, жители оккупированного Токмака еще раз подтвердили, что их город – это Украина.

Накануне 9 мая жители Токмака напомнили оккупантам, что они на украинской земле временно,

– говорится в заметке.

В частности, на улицах города массово появились листовки с надписью "Победили фашизм – победим и рашизм". Их расклеили повсюду – на стенах, дверях в подъезд и тому подобное.

Такими действиями жители оккупированных территорий показывают, что хотят жить в свободной Украине, а не быть рабами России.



На улицах оккупированного Токмака оставили "послание" врагу / Фейсбук Теробороны ВСУ



"Послание" оставили на стенах, дверях в подъезд и т.д. / Фейсбук Теробороны ВСУ



В оккупированном Токмаке оставили "послание" врагу / Фейсбук Теробороны ВСУ

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