Втім, українці не піддаються загарбникам й всіляко показують ворогу те, що їх на нашій землі ніхто не чекав, й якнайшвидше радять покинути наші території. Зокрема, таку відбувається й на Запоріжжі. Відповідні фото опублікували на фейсбук-сторінці Територіальної оборони Збройних Сил України.
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На вулицях окупованого Токмака залишили "послання" ворогу
Так, жителі окупованого Токмака ще раз підтвердили, що їхнє місто – це Україна.
Напередодні 9 травня мешканці Токмака нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово,
– йдеться у дописі.
Зокрема, на вулицях міста масово з'явились листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм". Їх розклеїли всюди – на стінах, дверях у під'їзд тощо.
Такими діями мешканці окупованих територій показують, що хочуть жити у вільній Україні, а не бути рабами Росії.
На вулицях окупованого Токмака залишили "послання" ворогу / Фейсбук Тероборони ЗСУ
"Послання" залишили на стінах, дверях у під'їзд тощо / Фейсбук Тероборони ЗСУ
В окупованому Токмаці залишили "послання" ворогу / Фейсбук Тероборони ЗСУ
Останні новини щодо ситуації в Запоріжжі
- На Запоріжжі окупанти використали важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти своїх же позицій. У 97 Піхотному батальйоні зауважили, що дуже задоволені такими діями противника, проте закликали вбивати одне одного в Росії, а не в Україні. Адже їм тут не раді.
- 8 травня глава Запорізької ОВА повідомив, що противник не проводив активних бойових дій. Натомість ЗСУ здійснюють успішні контрнаступальні дії.
- У Запоріжжі тимчасово обмежили виїзд з міста. Все через велику кількість людей, які кілька днів не можуть заїхати всередину.
- Експерт Українського інституту майбутнього, експрацівник СБУ Іван Ступак розповів, що розвідка США стверджує, – Росія до середини травня спробує приєднати до свого складу окуповані території Донеччини та Луганщини. Та навіть самі окупанти не впевнені, що прийшли в Україну надовго.
- Окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються співпрацювати з ними. Також вороги не виплачують людям зарплати.
- В окупованих частинах Запоріжжя конфісковують у людей паспорти й обіцяють віддати їх лише за участі у "параді перемоги" 9 травня.
Зауважте – ЗСУ потужно "покрошили" ворога на Запоріжжі: дивіться відео