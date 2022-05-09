Втім, українці не піддаються загарбникам й всіляко показують ворогу те, що їх на нашій землі ніхто не чекав, й якнайшвидше радять покинути наші території. Зокрема, таку відбувається й на Запоріжжі. Відповідні фото опублікували на фейсбук-сторінці Територіальної оборони Збройних Сил України.

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На вулицях окупованого Токмака залишили "послання" ворогу

Так, жителі окупованого Токмака ще раз підтвердили, що їхнє місто – це Україна.

Напередодні 9 травня мешканці Токмака нагадали окупантам, що вони на українській землі тимчасово,

– йдеться у дописі.

Зокрема, на вулицях міста масово з'явились листівки з написом "Перемогли нацизм – переможемо і рашизм". Їх розклеїли всюди – на стінах, дверях у під'їзд тощо.

Такими діями мешканці окупованих територій показують, що хочуть жити у вільній Україні, а не бути рабами Росії.



На вулицях окупованого Токмака залишили "послання" ворогу / Фейсбук Тероборони ЗСУ



"Послання" залишили на стінах, дверях у під'їзд тощо / Фейсбук Тероборони ЗСУ



В окупованому Токмаці залишили "послання" ворогу / Фейсбук Тероборони ЗСУ

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