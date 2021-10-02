Победу на местных выборах в Грузии празднует и оппозиция, и правящая партия: данные экзитполов

В Грузии 2 октября состоялись местные выборы. Различные экзитполы показывают разные результаты голосования. Поэтому победу уже начали праздновать и правящая "Грузинская мечта" и оппозиционные партии.

Первые результаты выборов в Грузии

В Грузии завершилось голосование на местных выборах – избирательные участки закрылись в 20:00. До обнародования официальных результатов в стране будет царить настоящая интрига, ведь сейчас экзитполы показывают разные результаты.

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Данные опроса телекомпании "Имеди":

"Грузинская мечта" – 47,6% голосов;

"Единое национальное движение" – 27,1%;

"За Грузию" – 6,8%;

"Лело" – 2,8%;

"Гирчи – больше свободы" – 2,8%;

"Европейская Грузия" – 2,6%;

Лейбористская партия – 1,8%;

"Альянс патриотов" – 1,6%;

"Третья сила – Стратегия Агмашенебели" – 1,3%;

"Граждане" – 1%.

В то же время, согласно опросам, проведенным по заказу оппозиционных "Формулы" и "Мтавари", оппозиция в сумме получила больше, чем правящая партия.

Екзитпол от "Мтавари":

"Грузинская мечта" – 38,6% голосов;

"Единое национальное движение" – 33%;

"За Грузию" – 7,6%;

"Гирчи – больше свободы" – 4,8%;

"Лело" – 4%;

"Для народа" – 2%;

"Гирчи" – 1,6%;

"Граждане" – 1,1%;

"Европейская Грузия" – 1%.

Так, премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили поздравил общественность с тем, что "Грузинская мечта" побеждает на восьмых подряд выборах.

Для нас большая честь победить восьмой раз. Еще раз поздравляю каждого члена "Грузинской мечты" с этой великой победой,

– заявил премьер.

В то же время глава "Единого национального движения", основанного Михеилом Саакашвили, Ника Мелия наоборот, считает, что партия власти проиграла оппозиции, а на выборах мэра Тбилиси будет второй тур.

"Мы сегодня можем сказать, что "Грузинская мечта" проиграла в столице. Проиграла в политическом центре. Сакребуло будет укомплектован оппозиционными партиями", – подчеркнул Мелия.

То есть оппозиционные партии планируют сформировать коалицию. Кроме того, политик добавил, что следует защищать каждый голос, чтобы избежать манипуляций.

2 октября в Грузии состоялись муниципальные выборы. Граждане выбирали мэров 64 муниципалитетов и 1 388 депутатов районного собрания (сакребуло). Явка на голосовании составила почти 52%.