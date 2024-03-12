Просто бизнес или почему Disney вырезал победу Украины на "Оскаре"

Тяжело быть украинцем, потому что ты везде видишь агентов Путина. Не успел Папа Римский пройти через это Чистилище, как оказалось, что и компания Disney также работает на Кремль.

О чем говорится? Большая победа Украины. Первый в истории полноценно украинский "Оскар" за документальное кино "20 дней в Мариуполе". Но и здесь зрада.

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Дело не в "зраде", а в деньгах

Disney, когда делал сокращенную версию, не добавил в нее часть, где была украинская победа. Приятно ли это? Нет, неприятно. Для нас это очень неприятно. Или это "зрада" по заказу российских агентов в Голливуде, которые протянули свою костлявую руку к церемонии награждения "Оскар"? Конечно, что нет.

Почему это произошло? Потому что деньги. И не российские деньги. Disney – это коммерческая организация. Которая должна зарабатывать деньги. Она делает коммерческий продукт. То есть нарезает то, что по мнению компании, будет лучше продаваться. Документальное кино, естественно, первым идет под нож.

Вспомните свое внимание к статуэткам "Оскара" раньше: 5 лет назад, 10 лет, 15 лет назад. Кого-то из вас интересовало, кто получил "Оскар" за документальное кино? Или вы думали над тем, что там представили режиссеры из Сирии и Ирана? Если вы не профессионал в этом направлении, то вас никогда не интересовало, кто там получил "Оскар" за документалки. И вы не одни такие.

Это подавляющая характеристика тех, кто следит за "Оскаром". Всем интересно, получил ли статуэтку наконец Леонардо Ди Каприо, или нет. А не то, кто победил в документалке. Документалки это вообще не коммерческий продукт, если, конечно, это не фильм о Бекхэме, на раскрутку которого продюсеры Netflix тратят годовой бюджет украинского города. Поэтому часть с украинской победой и пошла под нож.

Здесь нет идеологии. Здесь нет подвоха. Здесь есть только бизнес. Как говорится: ничего личного, только бизнес. Поэтому документальное кино из Украины вырезают, а Райана Гослинга – нет. Потому что именно он даст просмотры. Именно на него реагирует зритель. Так же как и на платье Эммы Стоун, которую многие называют лучшей актрисой своего поколения.

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По поводу "Навального" логика та же самая

Почему тогда "Навального" не вырезали в прошлом году? По той же логике. Навальный, как бы это не было неприятно украинцам, дает просмотры, дает бюджет. Он интересен западному зрителю, его история продается. Украинцам, которые планируют кенселить Навального в мире, надо это запомнить. Потому что это не сработает. В общем история России лучше продается, чем история Украины, из-за того, что ее раскручивали веками. Это может быть неприятно, но это – факт. Если мы не учтем этого факта, то не сможем быть результативными.

Поэтому "Оскар" для нас – это уже победа. Большая победа. Мы смогли прорваться несмотря на то, что не имели до этого истории успеха на Западе. Нет истории успеха украинского кино. Нет истории успеха украинской книги. Это первая победа и поэтому она так важна. Преуменьшать ее нельзя. Даже если создатели "Оскара" делают то, что выгодно им, а не то, что приятно украинцам.