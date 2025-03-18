В Краснодаре около 100 российских военных пытались сбежать из закрытой воинской части
- Около 100 российских солдат пытались сбежать из закрытой воинской части в Краснодаре, сломав забор.
- До сих пор остаются в розыске 3 беглеца; по предварительным данным, это были военные из СЗЧ.
Вечером пятницы, 18 апреля, около 100 российских военных попытались сбежать из закрытой воинской части. Территорию военной комендатуры окружили со всех сторон силы гвардии и полиция.
По предварительной информации, в специально огороженном месте удерживали солдат, которые ранее самовольно оставили часть. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно об инциденте
Беглецы сломали забор и вышли на территорию военной комендатуры. В городе перекрыли улицы, силовики окружили место инцидента.
По предварительным данным, убежать из воинской части удалось лишь 7 солдатам. Вскоре поймали 4 нарушителей, еще 3 – до сих пор "в бегах".
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К слову, Кремль планирует призвать 160 тысяч человек с 1 апреля по 15 июля 2025 года, что станет наибольшим количеством за 3 года войны против Украины. Мужчин обещают не направлять в пункты дислокации подразделений оккупационных вооруженных сил в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонской и Запорожской областях.