Шторм принес с собой сильный ветер, ливни и температуру, близкую к нулю.
Важно Мощные землетрясения в Турции и Сирии: количество жертв возросло до более чем 4 200 человек
Не обошлось без пострадавших
К сожалению, в результате непогоды травмы получили много людей, среди них и дети. В частности:
- 11-летний мальчик был серьезно травмирован ветвью упавшего в центральном городе Тель-Монд дерева.
- а 13-летняя девочка получила легкие ранения при схожих обстоятельствах в пригороде Тель-Авива Ор-Иегуда.
Кроме того, в прибрежном городе Нетания легкие ранения получили 75-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет, а в Тель-Авиве – 81-летняя женщина, оба сбили с ног сильный ветер.
В кибуке Адамит на западе Галилеи четыре человека получили легкие ранения в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло после того, как на один из них упала ветка дерева. А в прибрежном городе Ашдод даже обрушились строительные леса. О пострадавших не сообщается.
Стихийные бедствия в мире
- Серия смертоносных землетрясений в Турции и Сирии за один день уже унесла жизни сотен людей.
- Толчки были ощутимы также в Грузии, Израиле, Ливане и Кипре. Однако сейсмологи предупреждают, что афтершоки могут продолжаться еще несколько недель.
- А после мощного землетрясения, всколыхнувшего Турцию и Сирию, власти Италии предупредили своих граждан о потенциальную угрозу цунами на побережье страны
- А 6 февраля землетрясение произошло и в западной части Нью-Йорка, США. Отмечают, что его магнитуда достигла отметки 3,8.