Шторм принес с собой сильный ветер, ливни и температуру, близкую к нулю.

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Не обошлось без пострадавших

К сожалению, в результате непогоды травмы получили много людей, среди них и дети. В частности:

11-летний мальчик был серьезно травмирован ветвью упавшего в центральном городе Тель-Монд дерева.

а 13-летняя девочка получила легкие ранения при схожих обстоятельствах в пригороде Тель-Авива Ор-Иегуда.

Кроме того, в прибрежном городе Нетания легкие ранения получили 75-летняя женщина и мужчина в возрасте около 40 лет, а в Тель-Авиве – 81-летняя женщина, оба сбили с ног сильный ветер.

В кибуке Адамит на западе Галилеи четыре человека получили легкие ранения в результате столкновения двух автомобилей, которое произошло после того, как на один из них упала ветка дерева. А в прибрежном городе Ашдод даже обрушились строительные леса. О пострадавших не сообщается.

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