Шторм приніс із собою сильний вітер, зливи і температуру, близьку до нуля.

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Не минулося без постраждалих

На жаль, внаслідок вирування негоди травми отримали багато людей, Серед них і діти. Зокрема:

11-річний хлопчик був серйозно травмований гілкою дерева, що впала в центральному місті Тель-Монд,

а 13-річна дівчинка отримала легкі поранення за схожих обставин в передмісті Тель-Авіва Ор-Єгуда.

Крім того, у прибережному місті Нетанія легкі поранення отримали 75-річна жінка і чоловік віком близько 40 років, а в Тель-Авіві – 81-річна жінка, обох збив з ніг сильний вітер.

У кібуці Адаміт на заході Галілеї четверо людей отримали легкі поранення в результаті зіткнення двох автомобілів, що сталося після того, як на один з них впала гілка дерева. А у прибережному місті Ашдод навіть обвалилося будівельне риштування. Про постраждалих не повідомляється.

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