Авария российских танкеров в Черном море: мазут вынесло к побережью Одесской области

В Одесской области обнаружили мазут, который добрался до побережья из-за аварии двух российских танкеров в Черном море. Весь мазут уже собрали сотрудники нацпарка "Тузловские лиманы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Отмечается, что мазут выбросило на берег 26 января.

Читайте также Путин не видит проблемы: почему Россия никак не решает экологическую катастрофу в Черном море

На побережье Одесской области собрали мазут

Работники "Тузловских лиманов" обследовали почти 40 километров песчаной пересыпи. В пределах национального парка они нашли один участок протяженностью 200 метров, шириной 30 – 70 сантиметров выброшенного мазута мелких фракций 3 – 4 миллиметра.

Весь мазут весом до 4 килограммов собрали с пересыпи. По словам экологов, отобранные пробы уже отправили на исследование в частную профессиональную лабораторию в Одессе.

Сейчас в нацпарке на побережье мазута нет, но нет и никаких гарантий того, что его море снова завтра не выбросит, поскольку миллионы мелких фракций еще дрейфует в водах Северо-западной части Черного моря,

– объяснили сотрудники нацпарка.

Они отметили, что сейчас нужны ресурсы для того чтобы оперативно выявлять, срочно собирать и уничтожать угрозу, однако парк не имеет соответствующих возможностей.

Также неподалеку море выбросило редкую птицу в мазуте, занесенного в Красную книгу Украины. Речь идет о красношейной гагаре, которую волнами снова вынесло в море.

В Одесской области собрали 4 килограмма мазута / Фото: Нацпарк "Тузловские лиманы"