Поборы с грузовиков: патрульных Херсонщине отстранили после обысков ГБР

На Херсонщине организовали схему поборов с водителей грузовиков, которые ехали перегруженными. В настоящее время отстранены трое полицейских, а также начальник управления области.

30 августа, в помещении управления патрульной полиции ГБР проводило обыски. Тогда же Департамент патрульной полиции начал служебное расследование.

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Как действовала схема

При содействии полицейского управления патрульной полиции в Херсонской области и частного предпринимателя. На постах полиции пропускались грузовики с сверхурочной весом.

Чтобы проехать беспрепятственно и избежать проверки, водители обращались к частному предпринимателю, который договаривался с полицейскими относительно свободного проезда на том или ином посту.

Так с поборов злоумышленники за неделю зарабатывали не менее 30 тысяч гривен. Работники ГБР задержали полицейского и частного предпринимателя "на горячем": при получении очередной части неправомерной выгоды.

Решают вопрос о сообщение им о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Четверо отстраненных

Как сообщили в пресс-служб патрульной полиции Херсонщины, после обысков Департамент патрульной полиции проводит служебное расследование.

Сейчас устанавливается причастность и других должностных лиц Управления патрульной полиции в Херсонской области к совершению данного уголовного преступления.

Приказом руководства уже отстранили трех полицейских, а также начальника управления области. В Департаменте добавили: осуждают работников, которые своими действиями нарушают закон,

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