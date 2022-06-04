Тиранам нельзя разрешать пользоваться связями со свободным миром. Об этом украинский президент сказал во время онлайн-выступления на конференции мэров США.

Интересно В США ответили, может ли Украина бить по территории России американскими ракетами

Города-побратимы России и США

Чикаго и Москва,

Джексонвилл и Мурманск,

Сан-Диего и Владивосток,

Олбани и Тула и другие.

Зеленский отметил, что американцам эти связи не дают практически ничего. В то же время, Кремлю они позволяют говорить, что даже после начала полномасштабной войны, их не изолировали.

Прошу, пожалуйста, не разрешайте тем, кто стал убийцами, называть вас своими собратьями. Помогайте Украине, участвуйте в восстановлении наших городов и общин, освобожденных от оккупантов,

– подчеркнул Зеленский.

Он призвал американских мэров делать все, чтобы давление на Россию увеличивалось.

"Не помогайте ей оправдывать себя. Не сохраняйте связи с ней", – подчеркнул глава государства.

Читайте также США ввели санкции против российских самолетов, вертолета и нескольких роскошных яхт Путина

Как США поддерживают Украину в войне: последние новости

Американское киберкомандование провело ряд наступательных операций для поддержки Украины. Известно только, что хакерское подразделение провело наступательные, оборонные и информационные операции. Больше деталей не сообщают. Кстати, в США не считают, что это противоречит обещаниям президента Джозефа Байдена не вступать в прямое военное взаимодействие с Россией.

США предоставляют Украине мощные ракетные установки HIMARS. По словам военного эксперта Олега Жданова, они помогут нашим военным выровнять ситуацию в Северодонецке. Эти установки могут бить с дальностью от 2 до 500 км. В США не против, чтобы Украина запускала их на территорию России. Однако Зеленский заверил, что ВСУ будут использовать HIMARS только для освобождения своих территорий.

11 пакет военной помощи от США также будет предусматривать предоставление Украине Javelin, вертолетов, противотанкового вооружения, боеприпасов к гаубицам и т.д. Общая стоимость вооружения составляет 700 миллионов долларов.

Представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер подверг критике россиян на заседании Постоянного совета организации. Дипломат подчеркнул, что армия государства-агрессора использует средневековые тактики ведения войны. По его словам, лишь средневековыми тенденциями можно объяснить такое количество новостей о казнях, принудительных депортациях, изнасилованиях, "фильтрационных" лагерях и разрушениях.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте от Генерального штаба: видео