Тиранам не можна дозволяти користуватися зв'язками з вільним світом. Про це український президент сказав під час онлайн-виступу на конференції мерів США.

Цікаво У США відповіли, чи може Україна бити по території Росії американськими ракетами

Міста-побратими Росії та США

Чикаго і Москва,

Джексонвілл і Мурманськ,

Сан-Дієго і Владивосток,

Олбані і Тула та інші.

Зеленський зазначив, що американцям ці зв'язки не дають практично нічого. Водночас Кремлю вони дозволяють говорити, що вона навіть після початку повномасштабної війни, їх не ізолювали.

Прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став вбивцями, називати вас своїми побратимами. Допомагайте Україні, беріть участь у відбудові наших міст та громад, які звільнені від окупантів,

– наголосив Зеленський.

Він закликав американських мерів робити все, щоб тиск на Росію збільшувався.

"Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки з нею", – наголосив глава держави.

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Як США підтримують Україну у війні: останні новини

Американське кіберкомандування здійснило низку наступальних операцій для підтримки України. Відомо лише, що хакерський підрозділ провів наступальні, оборонні та інформаційні операції. Більше деталей не повідомляють. До речі, у США не вважають, що це суперечить обіцянкам президента Джозефа Байдена не вступати в пряму військову взаємодію з Росією.

США надають Україні потужні ракетні установки HIMARS. За словами військового експерта Олега Жданова, вони допоможуть нашим військовим вирівняти ситуацію у Сєвєродонецьку. Ці установки можуть бити з дальністю від 2 до 500 кілометрів. У США не проти, щоб Україна запускала їх на територію Росії. Однак Зеленський запевнив, що ЗСУ використовуватимуть HIMARS лише з метою звільнення своїх територій.

11 пакет військової допомоги від США також передбачатиме надання Україні Javelin, гелікоптерів, протитанкового озброєння, боєприпасів до гаубиць тощо. Загальна вартість озброєння становить 700 мільйонів доларів.

Представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер розкритикував росіян на засіданні Постійної ради організації. Дипломат наголосив, що армія держави-агресорки використовує середньовічні тактики ведення війни. За його словами, лише середньовічними тенденціями можна пояснити таку кількість новин про страти, примусові депортації, ґвалтування, "фільтраційні" табори та руйнування.

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